Gordón insiste en derogación de la Ley 406 del contrato con Minera Panamá

La candidata presidencial por libre postulación Maribel Gordón reiteró que es necesaria la derogatoria de la ley 406 y que se cierre la mina.

“La derogatoria es necesaria y los abogados han planteado que debe darse, la inconstitucionalidad. Nosotros lo hemos planteado desde el primer momento. La moratoria le deja una puerta abierta para favorecer todavía algunos proyectos. La empresa First Quantum Minerals sigue amenazando a Panamá de que viene un nuevo contrato, una nueva renegociación, que al final sigue siendo infame y lesiva a los intereses nacionales”, sostuvo.

Gordón manifestó que espera que se declara la inconstitucionalidad.

“La inconstitucionalidad la planteamos desde el primer momento y tenemos que señalar que la Corte Suprema de Justicia demoro 20 años en el periodo anterior y antes de que se aprobara la ley 406 se acudió a la Corte para que estableciera un mecanismo legal de desacato del Ejecutivo, por lo cumplir el fallo de la propia corte y la corte decide no admitirlo. Es decir, también son responsable de la situación por la que atraviesa el país”, manifestó la candidata presidencial.

La dirigente política se refirió a las negociaciones que mantienen con los grupos de se mantienen cerrando las vías y el desabastecimiento que afecta a la población.

“Los tranques en algunos puntos no han sido 24 horas. La población y las organizaciones están a favor de los corredores (humanitarios) pero también hay que tener claro que hay una población indígena que ha sido afectada considerablemente, incluso tiene un educador que ha sido asesinado. Se está conversando con ellos. Nuestras organizaciones han sido claras de la necesidad del abastecimiento, y también somos claros, que muchos de los productos que escasean son productos que la población no come por falta de recursos económicos, pero creemos en la necesidad del abastecimiento”, informó Gordón.

En cuanto a la candidatura de los dirigentes gremiales Saúl Méndez y Diógenes Sánchez para la diputación en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gordón defendió la lista.

“La propuesta de Maribel Gordon está encabezada por seis compañeros y compañeras valiosas luchadores profesionales que tiene la cisión de un Parlacen para constituir una realidad integración que favorezca el desarrollo nacional y social. Ninguno de nosotros ha sido acusado de ningún delito”.