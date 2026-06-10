Gremios municipales y el Colegio Nacional de Abogados firman convenio

La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA) y la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE) firmaron un convenio marco de cooperación con el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Este acuerdo está enfocado en brindar asesoría legal en materias como la descentralización y el régimen tributario en los 81 municipios del país, según manifestó la presidenta de AMUPA, Nadine González.

Por su parte, la presidenta del CNA, Maritza Cedeño Vásquez, explicó que este convenio compromete a ambas partes a impulsar en conjunto proyectos que contribuyan al mejoramiento y enriquecimiento de las tareas municipales.

En tanto, el presidente de CONARE, Celestino Vargas, manifestó que con esta firma los gobiernos locales se fortalecen gracias al aporte de personal técnico y experto, lo que permitirá desarrollar programas en áreas de prioridad e interés mutuo.

Asimismo, el presidente de ADALPA, Miguel Batista, ponderó la firma del documento, destacando que será de gran ayuda para el desarrollo conjunto de capacitaciones técnicas dirigidas a los municipios y a su recurso humano. “Contar con la asesoría de esta prestigiosa institución será de gran beneficio para las autoridades locales a nivel nacional”, indicó Batista.