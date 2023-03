Guillén quiere ser presidente

El político y exlegislador Olmedo Guillén explicó que no aspira a ocupar el cargo de presidente de la junta directiva de Cambio Democrático, sino que quiere ser candidato presidencial por este colectivo. “Yo estoy haciendo un análisis y tengo la intención de correr para la presidencia del país en las primarias del partido”, explicó.

Precisó que no quiere formar parte de la pugna interna que existe entre el actual presidente de la Junta directiva, Rómulo Roux y la secretaria general Yanibel Ábrego.

”Yo no me estoy sumando por esa pelea. Desde el primer día asumí el reto de postularme para el cargo de candidato a presidente en las primarias, lo que pasa es que como hay una falta de liderazgo la base quiere que yo asuma la presidencia del partido y no quiero tener dos sombreros. Constantemente tengo que estar explicándoles que yo no aspiro a eso”, detalló.

El dirigente político afirmó que lidera un movimiento interno dentro del colectivo al cual han denominado “Unidos Venceremos”.

“Tenemos un movimiento interno como una oposición por lo mal que Rómulo (Roux) ha llevado el partido, a tal punto que ahora Martinelli insiste en querer tomarse el partido por una falta de organización y liderazgo”, afirmó.

Por otro lado calificó de irresponsabilidad las conversaciones para una alianza reveladas por la diputada Ábrego. “El partido está obligado a ir a una primaria para ese cargo”, dijo.