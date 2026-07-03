Política

Inician las conversas por el control de las 15 comisiones

Ayer iniciaron las primeras conversaciones para la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo en la Asamblea Nacional de diputados. Presupuesto y credenciales, entre las más codiciadas

Inician las conversas por el control de las 15 comisiones
Cortesía | Pleno de la Asamblea Nacional en la instalación de un nuevo periodo.
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Cortesía | Roberto Zúñiga.
Amilkar Rodriguez
03 de julio de 2026

Tras la instalación del tercer período de sesiones de la Asamblea Nacional comienzan las negociaciones para conformar las 15 comisiones permanentes, proceso que, según fuentes del Legislativo, inició ayer.

Ante este panorama las distintas bancadas ya perfilan sus estrategias para obtener las presidencias de las comisiones.

Consultamos al diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, y señaló que “dentro de la escogencia de las comisiones no solamente esperamos tener participación numérica que corresponde al número plural de esta bancada, sino también poder aspirar a presidir algunas de las comisiones, a pesar de que no ganamos el pasado 1 de julio”.

Igualmente, Duke manifestó que todavía hay posibilidad de conversar con los colegas, “ya que vieron en el periodo pasado que los diputados de Vamos, cuando presidieron las comisiones, lo hicieron de una forma excelente incluso hubo reconocimiento por parte del presidente de la República”.

En tanto, el diputado Eduardo Cedeño, de la bancada Seguimos, manifestó: “Nosotros pretendemos estar en las mismas comisiones de presupuesto, credenciales y gobierno, que fueron las que estuvimos en el periodo pasado, pero esto apenas arranca; hay que ver las opiniones de los otros componentes en las diferentes bancadas”.

Respecto a la intención de presidir bancadas, Cedeño indicó que “va a ser algo complicado porque hay una nómina que ganó, pero analizaremos todo el panorama”.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), detalló que por el momento no hemos tocado el tema de las comisiones, pero en mi caso estoy evaluando regresar a la comisión de gobierno.

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La presidenta de la asamblea Shirley Castañeda dijo que habrá los acuerdos de entendimiento, producto de los encuentros
Algunos diputados pretenden seguir presidiendo o formar parte de las comisiones a las que pertenecían anteriormente

“Yo solo espero que estas conformaciones de las comisiones no demoren más de 15 días, para que no pase como lo que ocurrió en el periodo anterior, mientras eso suceda, podamos seguir discutiendo en el pleno los proyectos”.

“Hay 15 comisiones, realmente sí me interesa la de Asuntos Municipales, no sé quién más tenga aspiraciones, pero yo vengo de un proceso, y más allá de haber ganado 4 veces representante y alcalde, yo voy a buscar esa comisión”.

“Actualmente no existe un acuerdo con la diputada Shirley Castañeda por la conformación de las diferentes comisiones permanentes, le dimos el apoyo, pero nunca se discutió la estrategia para presidir la comisión de presupuesto”.

Anteproyecto que establece la imprescriptibilidad

ml | Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que los delitos contra la administración pública no queden impunes, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente VAMOS, presentó por tercera ocasión ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de estos delitos, aumenta sus penas e incorpora otras disposiciones para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Según información del despacho de Zúñiga, el proyecto pretende aumentar las penas actuales eliminando la posibilidad de que estos delitos se sancionen con condenas mínimas, inhabilitar de forma permanente para ejercer funciones públicas a quienes de manera dolosa cometan delitos contra el Estando y eliminar penas sustitutivas, como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario.

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