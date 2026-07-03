$!Inician las conversas por el control de las 15 comisiones

Tras la instalación del tercer período de sesiones de la Asamblea Nacional comienzan las negociaciones para conformar las 15 comisiones permanentes, proceso que, según fuentes del Legislativo, inició ayer.

Ante este panorama las distintas bancadas ya perfilan sus estrategias para obtener las presidencias de las comisiones.

Consultamos al diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, y señaló que “dentro de la escogencia de las comisiones no solamente esperamos tener participación numérica que corresponde al número plural de esta bancada, sino también poder aspirar a presidir algunas de las comisiones, a pesar de que no ganamos el pasado 1 de julio”.

Igualmente, Duke manifestó que todavía hay posibilidad de conversar con los colegas, “ya que vieron en el periodo pasado que los diputados de Vamos, cuando presidieron las comisiones, lo hicieron de una forma excelente incluso hubo reconocimiento por parte del presidente de la República”.

En tanto, el diputado Eduardo Cedeño, de la bancada Seguimos, manifestó: “Nosotros pretendemos estar en las mismas comisiones de presupuesto, credenciales y gobierno, que fueron las que estuvimos en el periodo pasado, pero esto apenas arranca; hay que ver las opiniones de los otros componentes en las diferentes bancadas”.

Respecto a la intención de presidir bancadas, Cedeño indicó que “va a ser algo complicado porque hay una nómina que ganó, pero analizaremos todo el panorama”.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), detalló que por el momento no hemos tocado el tema de las comisiones, pero en mi caso estoy evaluando regresar a la comisión de gobierno.