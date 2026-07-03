$!Inician las conversas por el control de las 15 comisiones

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que los delitos contra la administración pública no queden impunes, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente VAMOS, presentó por tercera ocasión ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de estos delitos, aumenta sus penas e incorpora otras disposiciones para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Según información del despacho de Zúñiga, el proyecto pretende aumentar las penas actuales eliminando la posibilidad de que estos delitos se sancionen con condenas mínimas, inhabilitar de forma permanente para ejercer funciones públicas a quienes de manera dolosa cometan delitos contra el Estando y eliminar penas sustitutivas, como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario.