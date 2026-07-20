La Asamblea Nacional define la integración de sus comisiones para el período 2026-2027

El Pleno de la Asamblea Nacional anunció este lunes la conformación de las comisiones permanentes de trabajo que funcionarán durante el período legislativo 2026-2027.

La Comisión de Credenciales estará integrada por Dana Castañeda, Jamis Acosta, Yesica Romero, Eliécer Castrellón, Francisco Brea, Benicio Robinson, Raphael Buchanan, Patsy Lee y Augusto Palacios.

Por su parte, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales quedó conformada por Alain Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Osman Gómez, Ariana Coba, Julio De La Guardia, Benicio Robinson, Raphael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

La Comisión de Presupuesto estará integrada por Nelson Jackson, Rogelio Revello, Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Ariana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong y Jhonathan Vega.

En Economía y Finanzas participarán Víctor Castillo, Omar Ortega, Isaac Mosquera, Carlos Saldaña, Manuel Cohen, Raphael Buchanan, Raúl Pineda, Eduardo Gaitán y Francisco Brea, mientras que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos quedó conformada por Jamis Acosta, Ariel Vallarino, Néstor Guardia, Julio De La Guardia, José Luis Varela, Crispiano Adames, José Pérez Barboni, Jorge González y Yamireliz Chong.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal estará integrada por Ariel Vallarino, Didiano Pinilla, Manuel Cheng, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Marcos Castillero, Grace Hernández, Miguel Campos y Lenin Ulate.

En Educación, Cultura y Deportes participarán Lilia Batista, Yuzaida Marín, Gertrudis Rodríguez, Patsy Lee, Jairo Salazar, Dana Castañeda, Betserai Richards, Jorge Bloise y Paulette Thomas.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social quedó integrada por Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, Carlos Afú, Edwin Vergara, Crispiano Adames, Arquesio Arias, Betserai Richards, Janine Prado y Roberto Zúñiga.

En Comunicación y Transporte estarán Rogelio Revello, Omar Ortega, Osman Gómez, Medin Jiménez, Benicio Robinson, Néstor Guardia, Didiano Pinilla, Luis Duke y Augusto Palacios, mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores estará conformada por Ariel Vallarino, Manuel Cohen, Medin Jiménez, Raphael Buchanan, Joan Guevara, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Jamis Acosta y José Luis Varela.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios quedó integrada por Tomás Benavides, Orlando Carrasquilla, Raúl Pineda, Marcos Castillero, Edwin Vergara, Eliécer Castrellón, Dana Castañeda, Janine Prado y Jhonathan Vega.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas estará conformada por Gertrudis Rodríguez, Flor Brenes, Nixson Andrade, Roberto Archibold, Jorge Bloise, Manuel Cheng, Eduardo Gaitán, Alain Cedeño y Sergio Gálvez.

En la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo participarán Orlando Carrasquilla, Arquesio Arias, Javier Sucre, Roberto Archibold, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate, Shirley Castañedas, Ronald De Gracia y Ernesto Cedeño.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia quedó integrada por Flor Brenes, Ricardo Vigil, Didiano Pinilla, Alexandra Brenes, Paulette Thomas, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Yuzaida Marín.

Finalmente, la Comisión de Asuntos Municipales estará conformada por Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Nixson Andrade, Jairo Salazar, Jorge Herrera, Yessica Romero, Miguel Campos y Yarelis Rodríguez.