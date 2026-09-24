La Asamblea solicita traslado de B/.32.1 millones para cubrir salarios y gastos de funcionamiento

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado interinstitucional por B/.32,110,809 para atender compromisos del presupuesto de funcionamiento del Órgano Legislativo.

De acuerdo con la información divulgada, los recursos serán destinados a cubrir obligaciones relacionadas con el pago de personal, las contribuciones a la seguridad social y los servicios básicos necesarios para mantener las operaciones de la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viabilizó la asignación de los recursos luego del análisis correspondiente, según se informó.

Los fondos están dirigidos a cubrir necesidades consideradas básicas y urgentes, así como compromisos fijos de la institución.

“Como presidenta de la Asamblea Nacional, continuamos trabajando con responsabilidad en la administración de los recursos y en el cumplimiento de su obligación”, manifestó Castañedas.