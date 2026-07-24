La protección de víctimas y otras reformas llegan para el debate

Al menos 18 iniciativas legislativas fueron presentadas esta semana ante la Asamblea Nacional, con propuestas relacionadas con protección de derechos, ambiente, servicios públicos, vivienda, transparencia y reformas al marco legal.

Entre los proyectos destaca una iniciativa ciudadana que busca establecer medidas contra el transfuguismo político, así como propuestas impulsadas por parlamentarios de distintas bancadas.

La diputada Yamireliz Chong presentó un proyecto orientado a proteger la intimidad de las víctimas ante la captación y difusión no autorizada de imágenes sensibles. Mientras que la diputada Patsy Lee propuso modificaciones al artículo 211 del Código Penal y reformas para fortalecer la responsabilidad derivada de los deberes inherentes a la patria potestad.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes impulsó cambios a la Ley 285 de 2022, que crea el Programa Nacional de Acompañamiento Integral para jóvenes al salir de los albergues.

También fueron presentadas iniciativas como la del diputado Neftalí Zamora, que plantea modificar la Ley 93 de 2019 para incorporar la iniciativa privada a las Asociaciones Público-Privadas, y la propuesta del diputado de Realizando Metas Jamis Acosta, que busca crear el Sistema Nacional de Emergencia Pública “Panamá Alerta”.