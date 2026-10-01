“Las diferencias se debaten dentro del partido”, Benicio Robinson

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, hizo un llamado a que las diferencias dentro del colectivo se resuelvan a puerta cerrada. “las diferencias se debaten dentro del partido. Los estatutos me obligan a velar por su unidad y no me quedaré callado mientras algunos utilizan los medios y las redes sociales para golpearlo. El PRD es de todos. Quien tenga diferencias, que las plantee de frente en los organismos del partido. Quien prefiera atacarlo públicamente tendrá que explicar qué intereses está defendiendo”, destacó en la red social de X.

Robinson agregó: “Me alegra que quienes se olvidaron del partido durante años hoy vuelvan a hablar del PRD. Pero reitero: las diferencias se debaten dentro del partido. En enero de 2027, el Directorio Nacional dará inicio al proceso de renovación y debatirá su agenda y las reformas a nuestros estatutos. Allí deben presentarse las propuestas y discutirse las diferencias. El rumbo lo decidirá la mayoría”.

La reacción del diputado se da luego del pronunciamiento del expresidente Ernesto Pérez-Balladares, Crispiano adames y Pedro Miguel González, sobre la censura contra la secretaria del partido, Balbina Herrera.