Las propuestas de reformas al Código Electoral afectan a los independientes

Para el diputado Jorge Bloise, representante de la Coalición Vamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), varias propuestas aprobadas en esta mesa afectan las oportunidades de los aspirantes por libre postulación de competir en igualdad de forma y condiciones con el resto de los candidatos.

Entre las normas modificadas en el artículo 365 del Código Electoral está el establecimiento de la renuncia tácita de los miembros de los partidos políticos que firmen en apoyo a una candidatura por libre postulación, aumentar la cantidad de firmas necesarias para acceder a una candidatura (pasar de 2% al 3% de los votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción) y reducir a seis meses tiempo para reunir las firmar de respaldo (31 de agosto del año previo a las elecciones).

Otros cambios, es que para ser candidato por la libre postulación no puede estar inscrito en partido político, por lo menos un año antes de la fecha de presentación de solicitud para iniciar la recolección de firmas.

“Estos cambios limitan la participación ciudadana de todos los panameños y va en contra vía con el tema constitucional en un tema que ya la Corte Suprema falló”, sostuvo Blosie.

Otro punto abordado, fue el financiamiento. Mientras que el Tribunal Electoral propuso que el financiamiento se repartiera en 85% para los partidos políticos y 15% para los de libre postulación, la medida fue rechazada y se mantuvo el 7% para los independientes.