Las razones detrás de las salidas y expulsiones en la Coalición Vamos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los procesos disciplinarios de la Coalición Vamos no se han limitado a los diputados. Representantes de corregimiento y suplentes de autoridades electas también han sido objeto de expulsiones y desvinculaciones por presuntos incumplimientos a las normas y principios del movimiento.Entre los casos figura el de Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, quien fue separado de la coalición en octubre de 2025 por apartarse, según Vamos, de los principios y valores de la organización. En marzo de 2025, la coalición también expulsó a los suplentes Moisés Wilson, de Yamireliz Chong; Yamileth Rodríguez, de Manuel Chen; y Carlos Ho, de Walkiria Chandler, tras una investigación relacionada con sus nombramientos en la planilla de la Asamblea Nacional.