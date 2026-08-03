Política

Las razones detrás de las salidas y expulsiones en la Coalición Vamos

Cinco diputados han abandonado o han sido separados de la organización en medio de diferencias internas

Las razones detrás de las salidas y expulsiones en la Coalición Vamos
ML | Autoridades electas de la Coalición Vamos durante un encuentro del movimiento.
Las razones detrás de las salidas y expulsiones en la Coalición Vamos
ML | Raquel Murillo.
Thaylin Jiménez
03 de agosto de 2026

Votos contrarios a la línea de la bancada, diferencias con la dirigencia y desacuerdos sobre la autonomía de los diputados son las principales razones que han marcado las renuncias, expulsiones y suspensiones dentro de la Coalición Vamos.

Cada uno de los casos ha tenido circunstancias particulares, pero todos han puesto a prueba el modelo de funcionamiento de la bancada y el alcance de la disciplina interna.

El primer distanciamiento se produjo con Manuel Cheng, quien decidió apartarse de la coalición tras expresar diferencias con la conducción del grupo y defender su derecho a actuar con independencia en la Asamblea Nacional.

Posteriormente, Betserai Richards abandonó Vamos por desacuerdos sobre el rumbo político y la forma en que se tomaban las decisiones dentro de la bancada.

En febrero de 2026, Carlos Saldaña fue expulsado luego de votar a favor del nombramiento del subcontralor, una decisión que contradecía la postura previamente acordada por la coalición. Mientras la dirigencia sostenía que el diputado incumplía un compromiso colectivo, Saldaña defendía que su voto respondía a una evaluación técnica y al ejercicio de su independencia.

La crisis se profundizó en junio de 2026 con Manuel Samaniego y Neftalí Zamora. Ambos fueron suspendidos después de respaldar, como integrantes de la Comisión de Presupuesto, traslados de partidas para la Asamblea que la coalición rechazó. Antes de que concluyera el proceso disciplinario, los dos presentaron su renuncia y continuaron ejerciendo como diputados independientes.

El caso más reciente corresponde a Paulette Thomas, suspendida temporalmente y remitida al Comité de Ética luego de que su suplente votara a favor de las candidatas oficialistas para presidir la directiva de la Comisión de Educación, en lugar de apoyar al candidato respaldado por Vamos. La diputada dijo que no renunciará y esperará lo que determine el Comité de Ética de la organización.

4
años tiene la coalición de haberse conformado oficialmente.
Representantes y suplentes también han sido sancionados

ml | Los procesos disciplinarios de la Coalición Vamos no se han limitado a los diputados. Representantes de corregimiento y suplentes de autoridades electas también han sido objeto de expulsiones y desvinculaciones por presuntos incumplimientos a las normas y principios del movimiento.

Entre los casos figura el de Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, quien fue separado de la coalición en octubre de 2025 por apartarse, según Vamos, de los principios y valores de la organización. En marzo de 2025, la coalición también expulsó a los suplentes Moisés Wilson, de Yamireliz Chong; Yamileth Rodríguez, de Manuel Chen; y Carlos Ho, de Walkiria Chandler, tras una investigación relacionada con sus nombramientos en la planilla de la Asamblea Nacional.

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