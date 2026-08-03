Las razones detrás de las salidas y expulsiones en la Coalición Vamos

Votos contrarios a la línea de la bancada, diferencias con la dirigencia y desacuerdos sobre la autonomía de los diputados son las principales razones que han marcado las renuncias, expulsiones y suspensiones dentro de la Coalición Vamos.

Cada uno de los casos ha tenido circunstancias particulares, pero todos han puesto a prueba el modelo de funcionamiento de la bancada y el alcance de la disciplina interna.

El primer distanciamiento se produjo con Manuel Cheng, quien decidió apartarse de la coalición tras expresar diferencias con la conducción del grupo y defender su derecho a actuar con independencia en la Asamblea Nacional.

Posteriormente, Betserai Richards abandonó Vamos por desacuerdos sobre el rumbo político y la forma en que se tomaban las decisiones dentro de la bancada.

En febrero de 2026, Carlos Saldaña fue expulsado luego de votar a favor del nombramiento del subcontralor, una decisión que contradecía la postura previamente acordada por la coalición. Mientras la dirigencia sostenía que el diputado incumplía un compromiso colectivo, Saldaña defendía que su voto respondía a una evaluación técnica y al ejercicio de su independencia.

La crisis se profundizó en junio de 2026 con Manuel Samaniego y Neftalí Zamora. Ambos fueron suspendidos después de respaldar, como integrantes de la Comisión de Presupuesto, traslados de partidas para la Asamblea que la coalición rechazó. Antes de que concluyera el proceso disciplinario, los dos presentaron su renuncia y continuaron ejerciendo como diputados independientes.

El caso más reciente corresponde a Paulette Thomas, suspendida temporalmente y remitida al Comité de Ética luego de que su suplente votara a favor de las candidatas oficialistas para presidir la directiva de la Comisión de Educación, en lugar de apoyar al candidato respaldado por Vamos. La diputada dijo que no renunciará y esperará lo que determine el Comité de Ética de la organización.