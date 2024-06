Lee y Galván se enfrentan por temas de administración del municipio de Colón

El actual jefe del municipio de Colón Alex Lee solicitó respecto al alcalde electo Diógenes Galván, quien dio declaraciones en las que cuestiona la forma en que se administró la comuna colonense en los últimos cinco años.

“Yo puedo asumir, desde lo que encontramos, que las personas que estaban al frente de la administración del municipio de Colón no tienen la menor idea de lo que es administrar un ente”, manifestó Diógenes Galván, en Telemetro.

Agregó: “La democracia con estas organizaciones políticas clientelares, dan la oportunidad a ciudadanos que no tienen la aptitud, capacidad, ni la voluntad de acceder a un puesto tan sensitivo como lo es la Alcaldía, que es la gerencia de una ciudad. Esto es lo que veo en el Alcalde Alex Lee, en su gestión y sus resultados. Es un tipo que no sabía lo que estaba haciendo, ni sus directores. Tengo que incluir a sus directores porque es lamentable la situación actual. Tiene que pedirles perdón al Señor y a Colón. Es impresionante lo que esta gente ha hecho en esta institución. Es vergonzoso”.

Galván denunció que existe “un desgreño admirativo y financiero” en la municipalidad, que se reflejan en que no se cuenta con una sede propia, al no terminarse las obras del palacio municipal, se opera sin internet, se deben B/.8.9 millones de dólares en concepto de cuotas de los trabajadores a la Caja de Seguro Social, que no se pagan desde abril de 2019; existen 1,356 en planilla y los ingresos no son suficiente para hacer frente a este número de personas; no existen procesos establecidos, registros de bienes patrimoniales, entre otras anomalías.

“Hay una planilla que vence el 30 de noviembre con 450 personas, llamada planilla de contingencia, que fueron contratados en los últimos meses y la vamos a dejar sin efecto. El alcalde les ha dicho a las personas que yo les voy a pagar, porque no les ha hecho un solo pago, y no es responsabilidad constitucional de la alcaldía pagar esa planilla. La responsabilidad de la nueva alcaldía es pagar todos los pasivos institucionales, el alcalde firmó ese contrato y él debe pagarles”, sostuvo el ingeniero Galván.

Por su parte, el actual alcalde Alex Lee manifestó: “El alcalde tiene su consideración y opinión, yo se las respeto, aunque las comparta. No voy a entrar en los hechos que yo hice o no hice, voy a entrar en lo que Colón quiere, un alcalde maduro, con el que las cosas marchen bien y si para la opinión del alcalde yo lo hice mal, bueno, le pido a Dios que él lo pueda hacer mejor”.

Lee agregó, “por respeto a mí y a mi familia no voy a entrar en diatribas porque yo también puedo señalar a la familia del alcalde Galván, pero creo que merecen todo el respeto de Alex Lee. Lo único que yo sí se lo voy a decir, de forma cortés y amable; que el señor Diógenes Galván respete para que lo respeten. Usted hizo una imprudencia conmigo y con mi equipo, pero yo no la voy a hacer con usted. Seguimos con la disponibilidad de apoyarlo, pero le pido que respete a mi familia, porque yo respeto a la suya”, expreso el político.

En cuanto a la planilla 114, de contingencia, Lee mencionó: “La verdad es que el alcalde Galván no sé si desconoce lo que dice la Ley, pero existe una ley de presupuesto y la planilla 114 se incluyó dentro de ese presupuesto del municipio y los aportes presupuestarios son ley de la República”.