$!Lo que se propone para frenar la ludopatía y regular plataformas

El proyecto que adopta medidas para la prevención y control de la ludopatía en Panamá, propone medidas como financiamiento de programas de salud, verificación biométrica de jugadores y regulación de medios de pagos. Pero además incluye un artículo que impone a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de internet la obligación de cumplir “de manera inmediata” las órdenes de bloqueo emitidas por la Junta de Control de Juegos (JCJ).

La JCJ aplicará la medida de suspensión cuando operadores ofrezcan o comercialicen juegos de azar, sin tener licencia. El incumplimiento contempla multas que van desde $300 mil hasta un millón de dólares por cada infracción.

Respecto al financiamiento, propone un fondo que provendrán del 0.5 % de los ingresos anuales que pagan al Tesoro Nacional todos los operadores de juegos de suerte y azar regulados. Estos dineros se le darán al Instituto Nacional de Salud Mental, específicamente al Centro de Estudios y Tratamientos en Adicciones (CETA).

“Ellos recibirán ahora ese aporte con esta ley, para continuar su obra y mitigar el flagelo de la ludopatía”, expresó el diputado Raúl Pineda.