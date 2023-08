Lombana oficializa alianza con Broce para la Alcaldía de Panamá

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), oficializó su respaldo a Edison Broce, quien es candidato a la Alcaldía de Panamá por la libre postulación, para las elecciones generales del 2024.

“El Movimiento Otro Camino ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo con Edison Broce, diputado de la República, y hoy, candidato independiente a la alcaldía de la ciudad de Panamá, y les pido la bienvenida al próximo alcalde de la ciudad de Panamá”, expresó Lombana en conferencia de prensa.

Por su parte, Broce resaltó que a pesar que no se puede hacer alianzas, con este acuerdo con MOCA “se manda un mensaje contundente. El momento de trabajar en equipo tiene que arrancar. Las alianzas no pueden ser las típicas alianzas politiqueras de repartición de pasteles. Tienen que ser colaboraciones en torno a una visión común, al país que todos queremos, a las correcciones que queremos hacer, las que no van a venir de la mano de los mismos que han sido el problema”.

“Tenemos 10 candidatos a presidente y la oferta electoral está completa. Ser ‘apolítico’, ‘neutral’ o votar en blanco no debe ser una opción ante tantos problemas que nos afectarán a todos. Yo tomé mi decisión y cada uno tendrá que tomar la suya”, agregó Broce en redes sociales.

Edison Broce es el candidato para la alcaldía capitalina que logró más firmas admitidas por la libre postulación, con 57,088 firmas recolectadas, según el informe del Tribunal Electoral.