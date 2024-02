Lombana: “Tienen miedo de que se diga la verdad”

El candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, se refirió a la denuncia presentada en su contra por supuesta campaña sucia, al utilizar la imagen de Rómulo Roux sin autorización, la cual fue admitida por el Tribunal Electoral.

“Solo les digo algo, tienen miedo de que se diga la verdad y yo les pregunto, qué dice esa pieza o qué dice ese video que no esté diciendo todo el país, que no se haya dicho en las protestas de los últimos meses del año anterior. Eso es lo que el país me dice en todo nuestro recorrido. El Tribunal Electoral tendrá que tomar una decisión y nosotros acataremos lo que decida pero no por eso dejaremos de decir la verdad”, sostuvo Lombana, durante un recorrido en la provincia de Colón.

El candidato aseguró que no considera que se haya violado el Código Electoral.

“Nosotros consideramos que no hemos violado la Ley porque la propaganda electoral es cuando pagas, nuestros videos son orgánicos. Si vamos a hablar de restricciones de propaganda electoral creo que tiene que ser propaganda pagada, pero el Tribunal Electoral es quien tiene la última palabra y tendrá que decidir si se trata de una violación o no. Nosotros presentaremos nuestros argumentos y nuestra defensa en su momento. No vamos a parar de decir la verdad, el video dice la verdad”, sostuvo el político.

De igual forma manifestó que su imagen se ha usado para cualquier cosa durante casi cuarto años y medio y gran parte en campaña sucia,

“La campaña sucia es la que se hace por detrás, campaña sucia es cuando tienes call center pagados con millones de dólares, mientras estas sonreído y firmando el pacto ético electoral; eso es campaña sucia, y nosotros nunca vamos hacer ese tipo de política. Yo doy la cara y hablamos con la verdad y lo seguiremos haciendo”, enfatizó.