Los anteproyectos ocurrentes que llegaron a la Asamblea

Durante los primeros meses del periodo legislativo en curso los diputados han presentado diversos anteproyectos de ley en la Asamblea Nacional (AN) de corte idealista y posiblemente fuera de alcance financiero, tomando en cuenta la situación de las arcas del Estado.

No obstante, esto no significa que las propuestas carezcan de fundamento, sino que es poco probable su implementación en la práctica como por ejemplo: garantizar el servicio de los centros de salud las 24 horas y dotar a todas las unidades de la Policía Nacional (AN) de una cámara corporal.

Sin embargo, existen otras propuestas catalogadas como poco necesarias como cambiar la fecha del Día del Niño.