Manuel Núñez renuncia a su candidatura como diputado en el Movimiento Otro Camino

El comunicador social, locutor y productor de radio Manuel Núñez entregó una carta al Tribunal Electoral en el que informa su decisión de renunciar a la candidatura a diputado en el circuito 8-3, por el Movimiento Otro Camino.

“La presente decisión se fundamenta y basa en el sentido de no compartir, ni validar el comportamiento por parte de los principales dirigentes del Movimiento Otro Camino, quienes más allá de conocer la verdad de los hechos, juzgan a priori y condenan sin juicio previo, a quienes ellos no consideran puros, a sus intereses. Aun cuando en el pasado les haya servido de medio y plataforma de divulgación de sus ideas”, expresó en la nota.

Núñez también aseguró que “participar de la política para mí, es salir de mi zona de confort de más de 30 años, detrás de los micrófonos por medio de mis programas de opinión, en los cuales he sido la voz de quienes no tienen voz y somos la ventana, por la cual muchos ciudadanos denuncias sus quejas e inquietudes frente a los gobiernos indolentes. Por eso decidimos participar y someternos al escrutinio de los ciudadanos serios, no para beatificar aun candidato que busca colocarse por encima del resto de los ciudadanos atribuyéndose, el derecho divino de señalar y juzgar”.