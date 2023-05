Martín Torrijos promete darle el empuje que necesitan las bellas artes

La profesionalización del oficio de artista, la necesidad de una ley que regule la actividad, una mayor inversión estatal y privada para llevar las artes y la cultura a todo el país, son algunas de las demandas de artistas y creativos nacionales que expresaron en un conversatorio con el precandidato presidencial Martín Torrijos Espino, según reveló su equipo de prensa.

También resaltaron la necesidad de descentralizar la cultura y llevarla a todo el país, porque “los espectáculos no solo deben ser en el Teatro Nacional, sino en todas las comunidades”, manifestaron. En esa dirección, se propuso la creación de la Compañía Nacional de Teatro, afirmó el equipo de comunicación del precandidato. El artista plástico Arístides Ureña, anfitrión del grupo, dijo que la cultura permite realizar los sueños y hacer un mejor país, entendiéndola como un medio para formar al ser humano y generar ingresos.

“Es una cuestión profunda más increíble, que hace progresar un país (...) la cultura es económicamente factible, y ahí es donde tenemos debatir más. Debemos tener fuerza y energía para proponer un plan que haga soñar”, señaló.

Por su parte, la teatrista Ligia “Masha” Armuelle, afirmó que la cultura no debe verse como un gasto público, sino una inversión. “Cambiémosle el chip y trabajemos como una inversión en la educación y en la cultura. Hace cinco años estuvimos sentados así y el señor tomando notas, pero parece que en algún momento esas notas se perdieron, le cayeron agua o algo pasó”, subrayó.

La también profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá añadió que si esta vez ocurriese lo mismo, Torrijos Espino la escuchará diciéndole “¿se acuerda de las notas, la libretita blanca?, ahí están”, pero confía en que no será necesario dado que proviene de una familia con reconocidas exponentes de las artes escénicas, en alusión a su tía Áurea “Beby” Torrijos y las hermanas Anina y Aurea Horta Torrijos, hijas de esta.

El expresidente de la República, acompañado de su esposa Vivian Fernández de Torrijos, agradeció a los artistas y creativos por darle la oportunidad de escuchar sus argumentos sobre el problema que enfrentan.

“La cultura se trabaja con el alma; se siente la vibra de la gente que quiere al país (...) y nos falta ese empuje del que estaba hablando el maestro [Arístides Ureña] de una sociedad que está lista para dar un salto hacia un futuro mejor, donde los jóvenes no tengan que emigrar, donde podamos ir resolviendo los problemas poco a poco, pero con certeza”, subrayó.

Ese mismo sentimiento, acotó, ha aflorado en el reciente conversatorio con atletas y entrenadores, el cual va más allá de lo explicable y que está en todo el país y se debe trabajar en levantarlo y convertirlo en acción en los próximos años.

“A ese sentimiento, y con las notitas Masha, que no vas a tener que reclamarme con el cuaderno ni con taburete, vamos a lograr, no lo dudo, una política que trascienda que cambie vidas y proyecte no solo futuro, sino también mejorar las condiciones de vida y de alma de los panameños”, concluyó el precandidato presidencial del Partido Popular.