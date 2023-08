Martín Torrijos: “Si no corregimos ahora la gran distorsión en Panamá, luego no tendremos país”

El candidato presidencial del Partido Popular (PP) Martín Torrijos se reunió con un grupo de médicos especialistas y demás trabajadores de la salud, donde dialogaron sobre el tema de la desigualdad que existe en el país y lo que conlleva en temas de salud.

“La desigualdad socioeconómica es la principal causa de las enfermedades crónicas e infecciosas en Panamá”, advirtieron médicos especialistas y demás trabajadores de la salud, durante el diálogo con el candidato presidencial, quien reiteró que “si la gran distorsión que hay en el país no es corregida ahora, no tendremos país”.

Torrijos afirmó que, “esa desigualdad ha aumentado en los últimos años, lo cual ha palpado al recorrer el país y conversar con la gente. Esa desigualdad se está traduciendo en una frustración colectiva de los que no han tenido oportunidad de superarse. Esa frustración tiene enojo detrás”.

El candidato citó como ejemplo que, en un conversatorio con atletas, una joven se quejó de que a pesar de ser Selección Nacional y tener buenas calificaciones académicas, ha aplicado en vano durante tres años, para una beca, sin embargo, luego se entera de que alguien, solo por influencias, la obtuvo.

“Esa distorsión que tenemos en el país, si no la atendemos ahora, no vamos a tener país; no habrá un país donde la gente pueda progresar”, subrayó Torrijos.

Añadió que “la desigualdad entre el servicio que presta el sistema público de salud, versus el del sector privado, no es problema del recurso humano, sino de falta de gestión y voluntad para corregirlo”.

El político expresó que “de llegar por segunda vez a la presidencia no será para dejar las cosas como están o para administrar lo que hay, porque ello no es administrable”.

En ese sentido, Torrijos dijo que en el próximo quinquenio, “le corresponderá al gobierno y a la población ponerse de acuerdo sobre los problemas que están pendientes, como el de salud, para que vuelva a ser un sistema eficiente donde se preste un servicio de calidad”.

“Ese diseño de país y esa voluntad de implementar ese nuevo cambio que necesitamos es el reto real que hay por delante de todos los panameños. Ese pedacito del Panamá Posible, como le hemos denominado, que es el Panamá que sabemos podemos construir con voluntad y capacidad, es donde ustedes pueden ayudarme”, señaló el expresidente.

En este diálogo cara a cara, en compañía de su esposa Vivian Fernández de Torrijos, el candidato del PP recordó que al inicio de esta campaña siempre le preguntaban por qué de nuevo, y la respuesta es “que tiene una responsabilidad con el país que no puede eludir; pues nadie se puede quedar de brazos cruzados con lo que se vive en Panamá”.

“En ese momento yo tenía más ganas que probabilidades, pero afortunadamente en la medida en que hemos venido planteando los problemas del país y conversando, hoy hay buenas probabilidades, y sigo con las ganas” subrayó.Por su lado, el médico, docente y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, dijo que “la tarea más difícil que se enfrenta de manera global es la desigualdad socioeconómica, y reducirla, es el gran reto”.

“No vamos a poder hacer prevención, ni de las enfermedades crónicas ni infecciosas, si no logramos, por lo menos, a disminuir la desigualdad socioeconómica. (...) Para dentro de 12 años el 50 % de la población del mundo tendrá exceso de peso y obesidad”, advirtió.

Mendoza resaltó que “durante la administración de Torrijos Espino, en 2007 se inauguró el Centro Regional de Capacitación en Salud, el cual dio entrenamiento a profesionales de la medicina de Panamá y Centroamérica en temas como la influenza aviar, el dengue, emergencias médicas, vacunación, malaria, desnutrición, la preparación a parteras empíricas y la atención materna”.