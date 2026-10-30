Más de la mitad del electorado panameño no está afiliado a partidos políticos

El 51.39% de los ciudadanos que integran el registro electoral panameño no está inscrito en ningún partido político, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), con cifras hasta el jueves 29 de octubre de 2026.

El informe detalla que el país cuenta con un registro de 3 millones 193 mil 429 ciudadanos, de los cuales 1 millón 552 mil 679 mantiene afiliación a partidos legalmente constituidos o en proceso de formación. Esta cifra representa el 48.61% del electorado.

Entre las agrupaciones políticas, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) registra la mayor cantidad de adherentes, con 555 mil 642 inscritos.

En segundo lugar se ubica Realizando Metas (RM), con 271 mil 484; seguido de Cambio Democrático (CD), con 261 mil 914, y el Partido Panameñista, con 236 mil 911.

Por su parte, el MOLIRENA cuenta con 78 mil 533 afiliados; Movimiento Otro Camino (MOCA), con 50 mil 645; Frente Amplio por la Democracia (FAD), con 45 mil 394; Partido Alianza, con 26 mil 374, y Partido Popular, con 20 mil 392.

En cuanto a las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos, Acción Ciudadana Independiente (ACI) suma 2 mil 742 adherentes; el Partido Nacional Humanitario (PNH), 2 mil 289, y RADIX, 359.

Los datos corresponden al reporte semanal de la DNOE, que permite conocer la distribución de las afiliaciones partidarias y la cantidad de ciudadanos que se mantienen al margen de estas organizaciones.