Mejoran viviendas y servicios básicos en El Nancito

El representante del corregimiento de El Nancito, en el distrito de Remedios, en Chiriquí, Carlos Morales, informó sobre el inicio de proyectos sociales dirigidos a familias de escasos recursos, entre ellos la construcción de cuatro viviendas unifamiliares y la entrega de materiales para mejorar las condiciones habitacionales de residentes de la comunidad.

Morales explicó que “se está iniciando el proceso para dar orden de proceder a la construcción de las viviendas, donde además se contempla la entrega de materiales de construcción para el mejoramiento de cuartos, techos y cocinas, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que más lo necesitan”.

En cuanto a las afectaciones ocasionadas por los recientes sismos registrados en la región, el representante indicó que seis viviendas resultaron afectadas. Según detalló, estas estructuras ya fueron evaluadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Contraloría General de la República.

Por otro lado, Morales destacó las inversiones realizadas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable, de acuerdo con el edil, estas mejoras han permitido que la comunidad cuente con el servicio de agua potable las 24 horas del día, una condición que anteriormente no tenían los residentes.