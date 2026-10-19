Política

Mejoran viviendas y servicios básicos en El Nancito

En el corregimiento de El Nancito se impulsa la construcción y reparación de viviendas. Tras los recientes sismos, al menos 6 casas resultaron afectadas; en solidaridad, se suspendieron los tradicionales desfiles.

Mejoran viviendas y servicios básicos en El Nancito
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ML | Desfiles patrios.
Mejoran viviendas y servicios básicos en El Nancito
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Mejoran viviendas y servicios básicos en El Nancito
Amilkar Rodriguez
19 de octubre de 2026

El representante del corregimiento de El Nancito, en el distrito de Remedios, en Chiriquí, Carlos Morales, informó sobre el inicio de proyectos sociales dirigidos a familias de escasos recursos, entre ellos la construcción de cuatro viviendas unifamiliares y la entrega de materiales para mejorar las condiciones habitacionales de residentes de la comunidad.

Morales explicó que “se está iniciando el proceso para dar orden de proceder a la construcción de las viviendas, donde además se contempla la entrega de materiales de construcción para el mejoramiento de cuartos, techos y cocinas, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que más lo necesitan”.

En cuanto a las afectaciones ocasionadas por los recientes sismos registrados en la región, el representante indicó que seis viviendas resultaron afectadas. Según detalló, estas estructuras ya fueron evaluadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Contraloría General de la República.

Por otro lado, Morales destacó las inversiones realizadas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable, de acuerdo con el edil, estas mejoras han permitido que la comunidad cuente con el servicio de agua potable las 24 horas del día, una condición que anteriormente no tenían los residentes.

Suspenden tradicional desfile por solidaridad

ml | El representante del corregimiento informó que se tomó la decisión de suspender el tradicional desfile del próximo 3 de noviembre, como muestra de solidaridad con las personas afectadas por los desastres ocasionados por el sismo.

La autoridad explicó que no consideran apropiado celebrar una actividad festiva de esta magnitud mientras muchas personas enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Datos Biográficos

Carlos Manuel Morales Murgas es licenciado en derechos y ciencias políticas, egresado de la Universidad de Panamá, con 30 años de carrera profesional.

Fungió como asesor legal en la Asamblea Nacional de diputados durante un periodo de licencia.

Como mediano productor, impulsa el sector agrícola en todas sus áreas, con herramientas.

Durante su gestión ha enfocado los esfuerzos en proyectos de infraestructura comunitaria y promoción turística.

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