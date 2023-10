Moca confirmó que no postulará candidatos al Parlacen

El Movimiento Otro Camino (Moca) dio a conocer que no postulará candidatos al Parlamento Centroamericano (Parlacen) debido a que el ente “ha perdido su norte y ha desvirtuado su objetivo”.

Según Moca “su protagonismo ha girado más, desde el punto de vista panameño, en torno a promover la impunidad de políticos corruptos, incluyendo delincuentes confesos y condenados. En el caso de Panamá, no se conocen políticas públicas aprobadas en el Parlacen para ser expedidas y convertidas en proyectos de ley mediante iniciativas legislativas, por lo cual, no hay resultados o beneficios tangibles, desde el punto de vista social y económico”.

También se argumentó que “la rendición de cuentas de parte de los diputados panameños en el Parlacen es nula, ante una Cancillería que no se las exige. Y de no ser el caso, sencillamente la ciudadanía desconoce logros y resultados en beneficio del país, de un organismo que, además, le cuesta $2.32 millones al año al Estado panameño”.

“Por todo lo anterior, el Movimiento Otro Camino (Moca), sin menospreciar la importancia regional del organismo, ha decidido no postular diputados al Parlacen. Y ello lo hace para no seguir avalando, entre otras cosas, la juramentación de panameños confesos por delitos en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción e investigados penalmente en Panamá, aparte de que, independientemente de no ser vinculantes las políticas públicas positivas aprobadas en su seno, al llegar a Panamá no se implementan”, argumenta el colectivo.

En ese sentido, Moca informó que ha elaborado una hoja de ruta para salir del Parlacen, “sin la necesidad de postular candidatos, manteniendo así una actitud consecuente y permanente en el tiempo, que no admite ambigüedades ni cambios abruptos de postura”.