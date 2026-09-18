Movimientos políticos buscan su espacio en el padrón electoral

El escenario político de Panamá experimenta una notable efervescencia con miras a las elecciones generales de 2029, según reportes de la Dirección Nacional de Organización Electoral que revela detalles semanales de los colectivos autorizados para buscar firmas.

El camino hacia la legalización definitiva se divide marcadamente entre los grupos que ya cuentan con luz verde institucional para movilizarse en las calles y aquellos que aún aguardan la validación de sus solicitudes iniciales.

En este primer bloque, debidamente avalados e inscritos en esta etapa de movilización masiva, se encuentran el movimiento Acción Ciudadana Independiente, que acumula más de 2 mil 800 inscritos; el Partido Nacional Humanitario, con más de 2 mil 300 adherentes; el colectivo RADIX; y el recién incorporado Partido Auténtico Nacional (PANA), que tras recibir su resolución oficial ya cuenta con la autorización para buscar firmas de respaldo ciudadano.

Esperan validación

Por otro lado, se ubican los movimientos, plataformas y figuras públicas que han presentado sus solicitudes o formalizado intenciones, pero que aguardan la resolución correspondiente para poder arrancar formalmente con la recolección de firmas.

Entre las agrupaciones más sonadas de este grupo figuran el partido UNE (Unidos para una Nueva Era), impulsado por el expresidente Martín Torrijos; colectivos sociales como Nivira (Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico), liderado por Ricardo Miranda; así como el movimiento Nuevo Horizonte (de Rubén Darío Campo), Fuerza Renovadora (de Fernando Carrillo), el Movimiento Panamá Renace (Mopare), Partido Visión Democrático, Transformación Nacional (TN), Proyecto Panamá (Propan) y CREO, los cuales esperan completar los requisitos legales ante la DNOE para pasar a la fase de movilización de adherentes.

Por otro lado, la Coalición Vamos también anunció que iniciará los trámites para convertirse en colectivo político, pero todavía no han revelado los detalles de cuándo sucederá.

Actualmente, el universo de ciudadanos sin afiliación partidista ronda o supera ligeramente el 50% del Registro Electoral, representando un atractivo caudal de potenciales adherentes para estas iniciativas, cuyo estatus legal se divide entre los grupos con luz verde para la movilización callejera y las solicitudes que aguardan validación institucional.