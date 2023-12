Mujer con discapacidad busca la alcaldía

El 25 de diciembre de 2016 la vida de Tatiana Araúz cambió cuando le diagnosticaron mielitis transversa y dejó de caminar.

Actualmente, con 33 años de edad, decidió correr en la política, por primera vez, como candidata suplente a la alcaldía del distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí.

“Lo que me llamó la atención es que en Dolega se necesita que le den importancia a la inclusión, y siento que es una oportunidad que llegó y tomé el reto”, expresó.

El cargo se busca en la alianza de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista.

Araúz relató que “hasta 2016 era una persona activa, trabajaba y me encargaba de mis hijas. El 25 de diciembre de ese año empecé a sentir que se me dormía el cuerpo y cuando llegué al hospital ya no podía caminar. Dejé de caminar en 20 minutos”. “Tras muchos exámenes el diagnóstico fue mielitis transversa”, recordó.

La joven manifestó que luego del diagnóstico se ha dedicado a distintos emprendimientos.

“Con todo esto tuve que empezar a vender diferentes artículos para generar ingresos. Tengo dos años perteneciendo a una compañía que vende productos naturales por internet”, señaló la política. Araúz contó que “solo con terapia podrá volver a caminar, hay grandes posibilidades, tengo sensibilidad en mis piernas”, dijo.