Mulino anuncia que no participará en el debate presidencial del sector agropecuario

El candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza José Raúl Mulino anunció que no participará en el debate presidencial del sector agropecuario, que se realizará el próximo miércoles, 27 de marzo, en el Centro Post Cosecha de Volcán, provincia de Chiriquí.

“No estaré. No porque no me importe, me importa mucho el agro, sino que esos formatos sinceramente no valen la pena”, expresó Mulino, abanderado presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.

“El agro estará al lado mío, créanlo”, expresó el aspirante a la silla presidencial.