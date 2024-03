Mulino asegura que reordenar las finanzas públicas es una prioridad

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM) José Raúl Mulino aseguró que en su gobierno reordenar las finanzas públicas será una prioridad y que para ello tiene pensado designar a dos personas para que manejen este tema.

“Este es un tema de sacar plata donde hay, para ponerla donde no hay. Reordenar las finanzas públicas es una prioridad”, declaró Mulino al ser cuestionado sobre cómo realizaría obras durante su administración si recibe un Estado con una alta deuda externa y déficit presupuestario.

En entrevista para TVN Noticias, el candidato afirmó “el gobierno tiene que implementar un plan de austeridad”.

“Yo aspiro a que en el país exista un contralor que controle sin entorpecer la función pública y que, sobre todo, esté vigilando cada dólar”, enfatizó.

No obstante, recordó que como presidente no le correspondería nombrar al contralor. “Yo no nombro al contralor, pero como presidente voy a tener, por supuesto, una influencia importante en la Asamblea con respecto a quién puede ser el contralor. Yo creo que hay gente muy capaz para ser contralor”, dijo.

Con respecto al segundo debate presidencial advirtió que no ha “sido invitado y la verdad es que lo estoy considerando muy seriamente para no ir; lo digo desde ya, para que no se sorprenda nadie”.

Mulino, quien heredó el puesto en la papeleta tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli, explicó que ya tiene “un mes de estar recorriendo el país. Hasta antes de este episodio, yo me puse las botas y empecé a caminar por todo el país porque sabía que este momento iba a llegar”.

“Le dije a Ricardo (Martinelli), esto me va a cambiar la vida. Yo no estaba activo en política, había renunciado a la directiva del partido, no estaba involucrado en nada que tuviera que ver con política y, más que todo, me había dedicado a marcar salida de la vida activa de profesional y político, y dedicarme a mis nietos. Fue una reflexión de mi hija que me dijo: Si no lo haces, te vas a arrepentir”, agregó el abogado.