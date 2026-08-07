Política

Nuevo reglamento de la Asamblea: Lo bueno, lo malo y lo feo

Se conservarán beneficios como pasaporte diplomático, exoneraciones vehiculares y franquicias postal y telefónica

Nuevo reglamento de la Asamblea: Lo bueno, lo malo y lo feo
ML | Sede de la Asamblea Nacional de Panamá, el Palacio Justo Arosemena, escenario de los debates y decisiones del Legislativo.
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ML | Una obra.
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ML | Firma de contrato.
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ML | Dinero en mesa.
Thaylin Jiménez
07 de agosto de 2026

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segundo debate un paquete de reformas al Reglamento Interno con el propósito de actualizar el funcionamiento del Órgano Legislativo y fortalecer la transparencia en sus procedimientos.

En cuanto a la conformación de las comisiones permanentes, las reformas disponen que, si estas no se integran de manera ordinaria, el presidente de la Asamblea deberá convocar un procedimiento alternativo de elección a más tardar 10 días hábiles después de su juramentación. Asimismo, el nuevo artículo 44-A establece que las comisiones deberán instalarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de su integración.

Otro de los cambios aprobados amplía el período de incidencias de 30 a 45 minutos, otorgando más tiempo a los diputados para presentar asuntos de interés durante las sesiones del Pleno. Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la limitación de las intervenciones durante la elección de la Junta Directiva, permitiendo que cada diputado únicamente mencione el nombre de la persona por la que vota.

Las reformas también amplían las competencias de varias comisiones al incorporar nuevas materias como Turismo, Tecnología e Innovación y Energía, y se permite la participación de diputados suplentes en las subcomisiones.

Nueva función de diputados

ml | Un grupo de diputados aprobó una propuesta que les permite gestionar proyectos en sus respectivos circuitos, medida que ha generado polémica y cuestionamientos sobre el alcance de estas funciones y el papel de los diputados en la ejecución de obras públicas.

Nombramiento de familiares

ml | Durante la aprobación de las reformas, se dejó por fuera el párrafo que prohibía a los diputados nombrar personas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La disposición estaba relacionada con las medidas para limitar posibles casos de nepotismo.

Descuentos no avanzaron

ml | Las reformas mantuvieron que los descuentos a los diputados por inasistencia solo aplicarán cuando el pleno no pueda sesionar por falta de quórum. No se aprobó extender la medida para descontar el salario de los diputados por cada ausencia a una sesión.

Proyecto 594 iniciará tercer y último debate

ml | La próxima semana se iniciará el tercer y último debate del proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984, con el que se adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. La iniciativa fue aprobada en segundo debate el pasado martes 4 de agosto. Esta iniciativa legislativa se nutrió de 18 propuestas iniciales presentadas con el objetivo de actualizar las normas que regulan el funcionamiento interno del Órgano Legislativo.

De ser aprobado en tercer debate y completar el trámite legislativo correspondiente, el nuevo reglamento entraría en vigor el 2 de enero de 2027, según lo establecido en la propuesta de reforma.

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