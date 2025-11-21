Política

Otros cambios aprobados en la mesa de reformas electorales

Dentro de las modificaciones se incluye aspectos sobre la escogencia de los diputados al Parlacen, injerencia de la Fiscalía General Electoral, metodología en las elecciones primarias de los partidos

Cortesía | Reunión para discutir la reelección presidencial.
Yalena Ortiz
21 de noviembre de 2025

Ayer fue la reunión 27 de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que evalúa aspectos del artículo 365 del Código Electoral para su posible modificación, que incluye cambios adicionales a los referentes a la libre postulación.

En sesiones anteriores se aprobó que las elecciones primarias partidarias se organizarán según el estatuto de cada partido y del Código Electoral, del 1 de junio al 31 de julio del año anterior a las elecciones generales. Otro aspecto, es que las personas postuladas por un partido político a un cargo de elección popular no podrán correr por ningún otro partido en el mismo proceso electoral, para ningún cargo, salvo que el partido en el que perdió originalmente lo autorice.

En el artículo 362 se plantea que en el caso que un candidato presidencial perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar. Se retomó para mejora el artículo 33, que no son elegibles para cargos de elección popular, salvo renuncia, los cargos de ministro o viceministro de Estado, secretario y subsecretario general, director y subdirector general, nacional, regional, entre otros.

Los candidatos deberán presentar su renuncia dentro de los 5 días a la publicación de la postulación en firme; artículo aprobado
27
sesiones se han realizado, en las que se han discutido 365 artículos.
