$!Panameñistas suspenden conversaciones con PAIS

La decisión de suspender las conversaciones entre el colectivo Panameñista y el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) pone en duda la posibilidad de finiquitar una alianza y le da un nuevo giro a las negociaciones para acuerdos electoreros, en busca de gobernar en el próximo quinquenio, detallaron analistas políticos.

Por su parte, José Alberto Álvarez, candidato presidencial y fundador del colectivo PAIS, manifestó a Metro Libre que “nosotros no tenemos que tomar ninguna decisión. Ellos dicen que no conversarán con nosotros, ni modo, no conversamos”.

El sociólogo Iván Montalvo recalcó que esta suspensión de conversaciones “no solo se trata de una arremetida en contra de PAIS, en el fondo hay una conspiración en contra de la alianza opositora y afecta la candidatura presidencial de Rómulo Roux”.

Por otro lado, el sociólogo y analista político Danilo Toro sostiene que en estos momentos todos están conversando con todos, “no sé a quién beneficie esta decisión, pero creo que ninguno tiene nada seguro todavía y lo que va a dejar sentada un alianza en estos momentos son las expectativas, ambiciones o deseos individuales”.

En un comunicado el partido Panameñista anunció la suspensión de las conversaciones para una alianza con el partido PAIS, tras las declaraciones de su presidente Álvarez, quien anunció que Roux sería el candidato presidencial de esta alianza. En el directorio panameñista también se decidió que la convención para decidir la alianza será el 24 de septiembre.