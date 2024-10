Papadimitriu abandona Cambio Democrático y se declara “independiente”

El empresario y político Demetrio “Jimmy” Papadimitriu confirmó su renuncia como integrante del partido Cambio Democrático (CD) y remarcó que por el momento se mantendrá “al margen de la política como independiente, aportando nuevas ideas que ayuden a construir un Panamá mejor”.

Exministro de la Presidencia (2009-2012) detalló algunas de las razones por las que decidió dejar las filas del mencionado colectivo político.

“Cuando decidí correr para la presidencia del CD, siempre pensé en la unificación de nuestro partido, en la búsqueda del bienestar del país y de todos los que conformamos las filas de Cambio Democrático. Desafortunadamente la elección del CD se convirtió en un bazar persa. Y yo no iba a jugar con las necesidades de los convencionales, ni de su familia. No tengo ni puestos de trabajo, ni nombramientos que dar, y no me iba a poner a decirle mentiras a miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia, es una irresponsabilidad y siempre me he caracterizado por decir la verdad”, explicó Papadimitriu.

Agregó, que “por eso no me postule para las elecciones internas de Cambio Democrático y tampoco apoye a ninguno de los dos candidatos a la presidencia del partido. Siento que esta nueva junta directiva es más de lo mismo, y no va a ofrecer ningún cambio. Yo prefiero andar solo que estar representado por una junta directiva que solo va a velar por sus intereses”.

En cuanto a la actualidad partidaria, el también consultor político manifestó que “la política está cambiando, y la población panameña desea ser parte de partidos o agrupaciones que tengan una identidad propia que los representen”.