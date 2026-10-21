Partido Panameñista suspende inscripciones y pospone elecciones internas por el sismo

Durante la reunión del Directorio Nacional del Partido Panameñista se acordó, por votación unánime, suspender las jornadas de inscripción de adherentes programadas para lo que resta del año y modificar la fecha de las elecciones internas previstas inicialmente para el 31 de enero de 2027, ante la emergencia nacional por el sismo del pasado 9 de octubre.

Según el comunicado oficial, esta decisión responde al compromiso del colectivo con la solidaridad, la prudencia y el acompañamiento a las comunidades impactadas. “Ante situaciones extraordinarias, corresponde actuar con responsabilidad y considerar las necesidades de la población”, señala el documento.

En consecuencia, la nueva fecha para los comicios internos se anunciará oportunamente y se prevé su realización durante mayo de 2027, una vez completadas las adecuaciones al calendario electoral. Por ello, el Directorio recomendó al Comité Nacional de Elecciones efectuar las modificaciones necesarias a los reglamentos y calendarios, en coordinación con la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Panamá, 21 de octubre de 2026.