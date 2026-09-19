Persisten obstáculos para la paridad política en Panamá, según informe

La participación de las mujeres en la política panameña aún enfrenta barreras socioeconómicas y vacíos en la aplicación de las leyes, lo que dificulta alcanzar una representación equitativa en los cargos de elección popular y en la toma de decisiones.

Así lo señala el Informe de la Participación Política de las Mujeres en las Elecciones de 2024, cuyos resultados fueron divulgados durante un conversatorio organizado por el Instituto de Estudios Democráticos (INED) del Tribunal Electoral, en colaboración con IDEA Internacional.

El estudio indica que, pese a que Panamá cuenta con un marco constitucional en materia de igualdad de género, el país no ha logrado traducir estos compromisos en una representación equitativa en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las estadísticas también ubican a Panamá por debajo de la media regional de América Latina.