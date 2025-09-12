Política

Pleno aprobó proyecto que protege la lactancia

Policías jubilados solicitaron que se incluya el pago de sus primas de antigüedad en el presupuesto del Minseg

ML | Representantes de los policías jubilados en el Pleno.
Redacción
12 de septiembre de 2025

En el último día de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 142, que protege y fomenta la lactancia materna.

“La propuesta legislativa busca proteger la maternidad, y la salud física, mental y moral de los menores, garantizando el derecho de estos a la alimentación y a la salud”, informó la institución.

Además, se dio cortesía de sala a representantes de policías jubilados, quienes plantearon la disconformidad con el Ministerio de Seguridad sobre el pago de la prima de antigüedad de los años 2014, 2015 y 2016; que no ha sido efectuado en su totalidad; por ende, solicitan que se contemple la inclusión de estos dineros en el presupuesto para esta vigencia; agregaron sus voceros.

En el periodo de incidencias los diputados plantearon las carencias en el hospital Nicolás Solano y disconformidad por la ampliación a 30 años del pago de peaje en el Corredor norte.

