$!Politólogos analizan el futuro del PRD y Panameñismo tras elecciones internas

Tras la realización de las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista, expertos analizan si esto representará la fuerza para que los colectivos vuelvan a ganar una contienda electoral.

Javier Ordinola, abogado y politólogo, destacó que la renovación es un paso indispensable para ambos colectivos tras su derrota en las pasadas elecciones generales. Ordinola considera positivo el relevo de autoridades, ya que fortalece la estructura interna.

El analista político Jaime Porcell coincidió en que tanto el PRD como el Panameñista mantienen su peso histórico como partidos tradicionales y sostenibles. No obstante, advirtió que en los últimos procesos electorales ambos mostraron una reducción en su nivel de aceptación entre los votantes.

Para Richard Morales, economista y político, las recientes elecciones internas reflejan una continuidad en la subordinación de ambos partidos a los intereses de sus bancadas legislativas.

Si embargo el catedrático Enoch Adames señaló que estas renovaciones no representan cambios reales, sino el fortalecimiento de la estructura burocrática de ambos colectivos. A su juicio, se trata de una partidocracia que renueva sus mecanismos de poder sin establecer conexiones.