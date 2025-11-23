PRD elige a Balbina Herrera como nueva secretaria general

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) oficializó la renovación de parte de su dirigencia nacional este domingo, 23 de noviembre, eligiendo a Balbina Herrera como secretaria general.

Los datos fueron comunicados por la organización política en redes sociales.

La nueva directiva incluye también a José Luis Fábrega en la Primera Vicepresidencia y a Jesenka Espinoza en la Segunda Vicepresidencia.

Asimismo, Raphael Buchanan ocupa la posición de primer subsecretario, mientras que Arquesio Arias fue designado como sexto subsecretario.

Según el corte final de datos, se registraron 302 directores acreditados con una participación del 99%.