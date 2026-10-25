PRD incorpora a 16,643 nuevos miembros e impulsa su proceso de elecciones internas

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) dio la bienvenida a 16,643 nuevos simpatizantes tras superar su meta de inscripción. La dirigencia afirmó que con este resultado “seguimos sumando voluntades para construir una nueva etapa de nuestro partido”.

El logro se alcanzó aun cuando la jornada se desarrolló de forma parcial, sin incluir a las provincias afectadas por el reciente sismo, según informó el colectivo. La directiva agradeció a cada dirigente, militante y nuevo inscrito que hizo posible este proceso, al tiempo que reiteró que, más unidos que nunca, avanzan hacia la renovación interna de la agrupación política.

En ese contexto, el PRD recordó que las personas que se inscriban durante esta fecha podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones internas de delegados, directivas de corregimiento, así como de los frentes de la Juventud y Femenino, conforme al calendario electoral y los requisitos establecidos.