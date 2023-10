Presentan postulación manual de Marta de Martinelli, tras rechazo en el módulo digital

Ricardo Martinelli, candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), junto al colectivo Alianza, presentó de manera manual la documentación de postulación a la candidatura a la vicepresidencia de Marta Linares de Martinelli, luego que fuera rechazada bajo el módulo virtual.

“Aquí no hay ninguna ley de la Constitución que me impida ir en una papeleta junto a Ricardo (Martinelli), para ser candidata a la vicepresidencia de la República, entonces no nos inventemos cosas que no existen. Los panameños queremos votar y que sea la ciudadanía y el pueblo sabio que decida quién va a ser el próximo presidente de la República”, expresó Marta Linares de Martinelli a su llegada al Tribunal Electoral.

Por otro lado, Martinelli señaló que “esto pareciera que fuera el presagio de un fraude anunciado. Yo creo que, si permiten esta ilegalidad, yo visualizo un fraude en las elecciones del 2024, porque la quieren sacar a ella y luego me van a querer sacar a mí. Aquí pareciera que hay alguien que quiere meter su mano peluda”.

Tras la postulación en papel (manual), de Marta Linares de Martinelli, la Organización Electoral del Tribunal Electoral tiene tres días hábiles para admitirla o rechazarla. Sin embargo, el colectivo RM también presentó un reclamo ante la Secretaría General del TE por impedimento de ingresar documentos de la candidata en el módulo establecido para ingresar a los candidatos de todos los partidos políticos.

Además, del partido solicitaron que “se investigue quien dio la instrucción para alterar el citado módulo”.