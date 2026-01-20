Presidenta de CD dice que su misión es gobernar en el 2029

“Llevar a Cambio Democrático a volver a gobernar en el 2029, ese es el gran reto, esa es la misión y la convicción que tenemos”, afirmó la presidenta del colectivo, Yanibel Ábrego, durante la inauguración de la nueva sede de este partido en Calle 44, Bella Vista.

Ábrego destacó que “este fin de semana nos trasladamos a Bocas del Toro y a la comarca Ngäbe Buglé; seguimos preparándonos territorialmente y capacitando a nuestras bases”.

La exdiputada señaló que han realizado “recorridos en más de cinco provincias, hemos capacitado a más de 3,500 dirigentes y seguimos caminando; tenemos una visión diferente a la que teníamos antes”.

Ábrego adelantó que “no descarta una alianza con el partido Realizando Metas y otros colectivos, siempre y cuando el CD esté a la cabeza”.

Por su parte, la secretaria de la Mujer del partido CD, Ana Giselle Rosas, mencionó que “seguimos trabajando con todas nuestras líderes en capacitación, con el fin de fortalecer la democracia”.

Rosas expresó: “Hay que entender que tenemos que buscar nuevos líderes en cuanto a la juventud y las mujeres, haciendo una invitación abierta para que todo aquel que desee participar, ya que el CD se caracteriza por ser un partido de puertas abiertas”.

Frente a los conflictos internos, la exdiputada señaló que “nosotros reconocemos que es importante la unidad del partido; somos pluralistas y siempre habrá diversos pensamientos, pero lo importante es coincidir en la misma meta para presentar propuestas de cara a las próximas elecciones”.