Presidente Mulino recuerda el legado de Arnulfo Arias Madrid en conmemoración de su desaparición física

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó este domingo, 9 de agosto, a la provincia de Coclé para participar en la misa de conmemoración por los 38 años de la desaparición física del tres veces presidente Arnulfo Arias Madrid. La ceremonia se realizó en el Museo Hermanos Arias Madrid, espacio dedicado a honrar la vida y trayectoria de Arnulfo y Harmodio Arias Madrid.

El mandatario fue recibido por la expresidenta Mireya Moscoso, viuda del expresidente Arias Madrid, y por miembros de la familia. Acompañaron al presidente la primera dama Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; y el contralor general de la República, Anel Flores.

Tras el acto religioso, la pareja presidencial recorrió el museo, donde se exhiben fotografías, documentos históricos y objetos personales que narran la vida familiar, profesional y política de los hermanos Arias Madrid. Mulino compartió recuerdos de sus conversaciones con Arnulfo Arias durante la lucha civilista contra la dictadura militar.

“Nos paramos hoy sobre el legado de hombres como el doctor Arias y su hermano Harmodio, que fueron transformadores de la nación panameña”, destacó el presidente. Mulino hizo énfasis en los avances impulsados en las administraciones de Arias Madrid, entre ellos el voto femenino y la creación de la Caja de Seguro Social.