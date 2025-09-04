Programa de educación fiscal a consideración del pleno

Con la finalidad de promover e implementar un programa de educación fiscal, donde los ciudadanos puedan entender el rol socioeconómico de los tributos, así como el impacto de los impuestos en la sociedad, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes aprobó en primer debate una iniciativa de ley.

Se trata del proyecto de ley que establece el Programa de Educación Fiscal en la República de Panamá, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje que busca crear conciencia ciudadana sobre la importancia del tributo, promover la rendición de cuentas y buscar el bien colectivo de la nación.

También, se dio primer debate al proyecto de ley que modifica la Ley 175 de 2020, a fin de asegurar la preservación de monumentos históricos ante sucesos originados por caso fortuito.