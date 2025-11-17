Reformas electorales generan polémica

T.Jiménez | Diversas opiniones a favor y en contra han surgido luego que miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobaran modificaciones clave al artículo 365 del Código Electoral, entre ellas una disposición que establece que cualquier ciudadano inscrito en un partido político, que firme en respaldo a un candidato por la libre postulación, incurrirá en una “renuncia tácita” a su colectivo.

Alain Cedeño, diputado y representante del partido Realizando Metas (RM) en la CNRE, expresó que “pensamos que los de libre postulación tienen que buscar sus firmas de panameños que no estén en partidos políticos y no agarrar el electorado de los inscritos en partidos”.

“La libre postulación no es una organización política”, agregó. Corina Cano, en representación de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá (Aparlexpa), sostuvo, “también se debe reflexionar sobre el candidato, quien también tiene que ser de libre postulación y no estar en escrito en un partido político. Hay que regular al candidato y a quien da la firma”.

Por su parte, los diputados independientes expresaron su rechazo a estos cambios, que deberán pasar por la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación.

El diputado Jorge Bloise, en representación de la libre postulación en la CNRE, dijo que “están limitando las firmas para que no se obtengan y no lograr el 3%”. En esta misma línea, la diputada Janine Prado señaló que, “los cambios que se están aprobando en la comisión son un retroceso inaceptable”.

Prado destacó que, “pretender prohibir que un ciudadano inscrito en un partido pueda dar su firma para respaldar a un candidato por la libre postulación es una violación abierta a la Constitución y a la libertad ciudadana”.