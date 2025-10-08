¿Representante anuncia apoyo económico?

Tras la difusión de un video en las redes sociales de la Junta Comunal de Parque Lefevre, donde se anunciaba un servicio de apoyo económico para los residentes del corregimiento, el representante Rodolfo “Rody” Rodríguez aclaró que este tipo de ayudas pueden ser otorgadas por todas las Juntas Comunales (JC) del país.

“Se ha ayudado, hasta donde hemos podido, con bonos de supermercados, bolsas de comida y ayudas económicas si aplica. También con apoyo para funerales, medicamentos, sillas de ruedas, lentes y otros”, manifestó Rodríguez.

El representante explicó que estas asistencias pueden gestionarse a través de diferentes mecanismos, ya sea mediante fondos de funcionamiento, inversión, donaciones o autogestión comunitaria.

Las declaraciones generaron diversas reacciones entre otros representantes. Serena Vamvas, de San Francisco, señaló que las Juntas Comunales sí ofrecen donaciones y apoyos a la comunidad, pero aclaró que todo debe pasar por un debido proceso. “Estos casos son evaluados por la trabajadora social de la Junta, quien determina la necesidad real antes de aprobar cualquier ayuda”, puntualizó.

Por su parte, Pier Janson, representante del corregimiento de Don Bosco, coincidió en que las Juntas Comunales están llamadas a apoyar a los ciudadanos, aunque advirtió que no todas cuentan con los mismos recursos. “En efecto, estamos para ayudar y apoyar en diferentes situaciones que enfrenta la comunidad; sin embargo, esos apoyos financieros deben estar debidamente justificados y vinculados a una evaluación previa”.

Los representantes coincidieron en que la función social de las Juntas Comunales es fundamental para atender emergencias y necesidades inmediatas de los ciudadanos, especialmente en sectores con limitaciones económicas.