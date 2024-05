El actual diputado Abel Beker y el representante reelecto de Bastimento, Ashburn Dixon, respaldan la reelección de Benicio Robinson como diputado del circuito 1-1 y califican de “descabellada” la impugnación presentada por el candidato Ubaldo Vallejos, quien quedó de cuarta posición, tras los resultados del pasado 5 de mayo.

“Ni yo, que sería el mayor beneficiado sobre esta impugnación, por haber quedado en tercer lugar apoyo esto y me parece descabellado, ya que las elecciones se dieron de manera transparente”, resaltó el diputado Becker, quien no logró conseguir la reelección. Agregó: “Yo reconozco la derrota y me parece que el candidato que impugnó lo único que quiere es imposibilitar que los diputados de nuestro circuito estén en la instalación de la Asamblea”.

Por su parte, el representante reelecto Dixon se sumó al rechazo de la impugnación presentada. “Que la persona que quedó de cuarto lugar impugne las elecciones crea mucha suspicacia y esas acusaciones de que Benicio se sobrepasó de su presupuesto de campaña es falso y un engaño para la población de Bocas del Toro”, resaltó Dixon, quien también corrió por la diputación, pero perdió.