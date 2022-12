Roux: No pasa nada si se van

“No pasa absolutamente nada si se van del partido los diputados que no creen que Cambio Democrático (CD) debe ir a la cabeza de una gran alianza para el 2024”, así se refirió el presidente del colectivo político de oposición Rómulo Roux a la posible salida de los 15 diputados que lo adversan.

El dirigente político aclaró en entrevista a TVN Noticias que no se trata de un tema personal. “Nosotros le hemos dado la libertad de renunciar al partido sin que pierdan su curul. La Junta Directiva, con 12 votos y tres en contra, y después el directorio nacional, con 63 a favor y cinco en contra, lo aprobó”, acotó Roux.

El excandidato presidencial cuestionó el liderazgo como diputados de oposición y afirmó que en cada uno de los circuitos que representan hay miembros dispuestos a buscar los votos necesarios para asegurar el triunfo.

“Son 15 personas que representan el principal partido de oposición con 310 mil inscritos, pero solo están allí viendo que les dan. El que se quiere quedar que se quede, pero nosotros vamos a decir quién es el postulado y quién no es postulado en cada uno de esos circuitos. No es dictatorial porque está en los estatutos de CD y en las elecciones 2019 se tomaron las mismas decisiones y hubo más curules reservadas que las de este año”, indicó.

Agregó que “ese grupo de diputados no van a buscar los votos para Cambio Democrático, ¿de qué sirve que se queden en el partido? No estoy diciendo que no tienen fortaleza política; estoy diciendo que ya han dicho que no van a apoyar el proyecto presidencial de Cambio Democrático porque tienen otros intereses”. Roux reiteró que el 19 de marzo de 2023 se llevará a cabo la escogencia de los convencionales, en junio se harán las primarias y luego se elegirá a la nueva Junta Directiva, cumpliendo con los Decretos 13 y 19 del Tribunal Electoral, lo que reglamenta la elección de las autoridades internas de partido opositor el próximo año.

Además afirmó que ya se encuentra en conversaciones con varios partidos políticos, entre ellos el Panameñismo y País. ”No es una alianza en la que estamos repartiendo puestos o candidaturas”, concluyó.