Roux quiere llevar a CD a la presidencia de la República

ml | El actual presidente del partido Cambio Democrático (CD) Rómulo Roux, reiteró que sus intensiones frente al liderazgo del colectivo y con los resultados de las pasadas elecciones internas donde lo calificó como una “victoria arrasadora”, es llevar a CD a la presidencia de la República en las próximas elecciones generales del 5 de mayo del 2024. “Cambio Democrático es un partido que aspira y va a liderar una gran alianza en 2024 y queremos cambiar la forma de hacer política en Panamá”, expresó Roux. Tras los resultados de las elecciones internas para escoger a los convencionales y los presidentes de las secretarías, le corresponde al colectivo renovar su directiva nacional de esta organización política. Por su parte, el pleno del Tribunal Electoral, revocó la resolución de la Directiva de CD que aprobó el calendario de elecciones primarias, por lo que se espera que sea modificado y el periodo de postulaciones no inicie hoy como estaba estimado. Por lo antes expuesto, Roux resaltó que “dependiendo de los términos que queden finalizados , yo me voy a postular para presidente de la República, tenemos que hacer unas correcciones al calendario pero no va a cambiar nada en el fondo, ni tampoco la fecha de las elecciones primarias que será el 9 de julio”. CD se mantiene en conversaciones con el presidente del Panameñista, PAIS y otros partidos en busca de consolidar una gran alianza opositora para el 2024.