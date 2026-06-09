Rubén “Pepe” Campos inicia trámite para inscribir el partido político Nuevo Horizonte

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Rubén “Pepe” Campos, exmiembro del partido Realizando Metas (RM), se presentó este martes, 9 de junio, ante el Tribunal Electoral para iniciar el proceso de inscripción de un nuevo partido político denominado Nuevo Horizonte.

Campos informó que entregó el memorial de solicitud para que la agrupación sea reconocida como partido en formación. Además, presentó la declaración de principios, los estatutos, el código de ética y otros documentos requeridos por la normativa electoral.

El dirigente político señaló que también fueron entregadas las firmas de los iniciadores del colectivo, las cuales, según afirmó, cuentan con representatividad a nivel nacional.

“Vinimos a presentar el memorial de solicitud para ser considerado como partido en formación. También entregamos una fase completa: la declaración de principios, los estatutos, el código de ética y otra serie de documentos”, manifestó.

Asimismo, destacó la experiencia de su equipo en la conformación de organizaciones políticas.

“El equipo que me respalda y yo ya tenemos la experiencia, ya hemos hecho un partido”, indicó Campos.

Campos explicó que Nuevo Horizonte se define como una organización de centro político, orientada a promover la consulta ciudadana y la participación de la población en la toma de decisiones.

“Este es un partido de centro que cree en la consulta ciudadana, en la participación del pueblo y que respeta la democracia”, concluyó el político.