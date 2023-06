Seis diputados y tres alcaldes no lograron candidaturas

Al menos seis diputados y tres alcaldes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no lograron los votos en la primarias, por lo que no podrán buscar la reelección en los comicios del 2024. Entre los diputados que se quedaron están: Alina González (3,119 votos) del circuito 8-5, donde se escogieron dos de los tres candidatos (uno en reserva), candidaturas ganadas por Yamilka Chirú (6,381) y Yassir Purcait (3,764). En el 3-1 Mariano López (2,890) ocupó la quinta posición de un circuito en el cual solo salieron los 3 primeros. Por su parte, Alejandro Castillero, (2,157) del 6-1, fue superado en votos por Jaime “Bamby” González (3,119) y en el 7-1 Eric Broce (2,769) perdió la candidatura ante Noe “Ñopo” Herrera (3,242). En tanto, Petita Ayarza (1,404), del 10-1, no recibió el respaldo suficiente de votantes al ser desplazada por Flor Brenes (1,534). Y en el 2-1 Néstor Guardia (4,320) no logró el espacio en la papeleta. Los alcaldes que no lograron las candidaturas fueron: Marcos Beitia, de Barú; César Hernández, en San Lorenzo, ambos en Chiriquí. En Sambú (Emberá) no estará en la papeleta Crisolo Isarama.