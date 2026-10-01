Solicitan auditoría al Municipio de Arraiján por fondos que presuntamente no habrían sido justificados

La presidenta del Concejo Municipal de Arraiján y representante de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, solicitó una auditoría a la gestión municipal ante cuestionamientos sobre el destino de fondos que, según denunció, presuntamente fueron entregados al Municipio para fines específicos y que actualmente no estarían debidamente justificados.

“Nosotros hace una semana invitamos a la empresa del Metro Panamá para que nos explicara de manera formal dentro del Concejo, cuáles fueron los compromisos que ellos hicieron con el Municipio de Arraiján. Efectivamente, allí se confirma que se le hizo el pago de casi 1 millón de dólares al municipio con el compromiso de que la alcaldesa cumpliera con el Acuerdo Municipal número 14 del 2024, donde indicaba que 211 mil dólares tenían que ser destinada para la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena”, sostuvo en entrevista para Telemetro Reporta.

Con anterioridad la representante de Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo, habría presentado una denuncia penal por el incumplimiento de ese compromiso, según explicó Saldaña. Actualmente, la Junta Comunal funciona en una Infoplaza distinta de la que utilizaba anteriormente.

Saldaña también cuestionó otros recursos que, según afirmó, aparecen vinculados al Municipio, entre ellos aproximadamente B/.585 mil relacionados con Cable & Wireless, y pidió que se determine documentalmente el origen, ingreso, destino y ejecución de esos fondos.

La presidenta del Concejo sostuvo además que existen presuntas diferencias entre los recursos que la Contraloría habría refrendado para las juntas comunales y los montos que finalmente habrían sido transferidos. En el caso de Cerro Silvestre, afirmó que su junta no habría recibido los fondos de funcionamiento correspondientes y atribuyó esta situación a una posible represalia.

La alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba no ha dado respuesta a estos cuestionamientos.