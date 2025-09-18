Subcomisión avanza en análisis de reformas a la ley de descentralización

La Subcomisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Neftalí Zamora, realizó una segunda convocatoria para continuar con la conformación de un texto único de los proyectos de ley 313 y 365, que reforman la normativa que descentraliza la administración.

Zamora explicó que en esta sesión presentó “un cuadro comparativo de los acuerdos alcanzados y los no alcanzados, con tal de avanzar en la iniciativa y, posteriormente, analizar los que no han sido”. Como parte de la metodología de trabajo, se estableció otorgar diez minutos a cada orador en lista.

Durante la reunión se abordaron temas como “las disposiciones generales, el proceso de descentralización, la estructura, directivos y funciones de la Autoridad Nacional de Descentralización, el financiamiento de gobiernos locales; para culminar con la transparencia y participación ciudadana”.

El Ministerio de Economía y Finanzas envió a la subcomisión una nota en la que sus áreas técnicas emitieron un análisis sobre la propuesta. El documento fue valorado como “un trabajo muy bien llevado, donde cada área en su competencia emitió su conocimiento”.

En el encuentro participaron representantes de la Autoridad Nacional de Descentralización, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y honorables representantes de corregimientos.