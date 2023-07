TE recuerda a precandidatos electos de RM que tienen hasta el 17 de julio para entregar informes de ingresos y gastos

El Tribunal Electoral, a través de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político (Diffpol), recordó a los precandidatos electos en las elecciones internas del partido Realizando Metas, que la fecha para la presentación de los informes de ingresos y gastos culmina el 17 de julio de 2023.

Tal como indican los artículos 240 y 241 del Código Electoral, y el artículo 171 del Decreto 29 de mayo de 2022, que establecen que los precandidatos y candidatos proclamados deben presentar su informe dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la elección primaria correspondiente a cada partido.

La entrega posterior al plazo será sancionada según se indica en los artículos 558 y 559 del Código Electoral, indicaron. Resaltaron que los precandidatos electos que no entreguen el Informe de ingresos y gastos en el plazo indicado, “no les entregarán las credenciales y se les concederá un plazo adicional hasta el 1 de septiembre de 2023”. De no cumplir este plazo, se entenderá que renuncian a la proclamación y el partido procederá a reemplazarlos de acuerdo con lo que señala el artículo 359 del Código Electoral y dicho periodo no lo exime de la sanción. En tanto, los demás precandidatos que no resultaron electos tienen un plazo de sesenta (60) días calendario, que comprende del lunes 3 julio al 31 de agosto de 2023, para presentar el Informe de ingresos y gastos. La entrega posterior será sancionada según indican los artículos 558 y 559 del Código Electoral.

Desempate En caso de repetirse la elección por desempate, el artículo 247 del Código Electoral establece que el nuevo tope será del 50% del tope de la elección anterior, y el periodo para la aplicación de los topes será el de la campaña prevista para la nueva elección. “Esta actividad no les exime de presentar el informe de ingresos y gastos, correspondiente a las primarias y posteriormente pasada la elección por desempate. Las oficinas de Diffpol, al igual que las oficinas regionales y distritales del Tribunal Electoral en todo el país, se mantendrán abiertas todos los días (incluyendo sábado y domingo) en horarios de oficina, para la recepción de los informes de ingresos y gastos”, puntualizaron.