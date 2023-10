Torrijos asegura que seguirá luchando para sacar el nombre de Panamá de escándalos

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP) Martín Torrijos Espino aseguró que continúa su lucha férrea contra la corrupción, ya que es la oportunidad de “recuperar el país o perderlo”.

“Es una lucha difícil, porque es la lucha de la chequera contra la convicción; de la indecencia contra la decencia; es la pelea entre los que quieren vivir con dignidad y los que se aprovechan de los recursos del Estado para lograr beneficios personales y políticos”, sentenció el exmandatario en entrevista a TVN.

En ese contexto, Torrijos apostó por construir un futuro donde Panamá sea un país de oportunidades para los que menos tienen; y que no sea conocido por los escándalos, por la mala fama, por juicios y por los mal llamados Panamá Papers (Los Papeles de Panamá). “En este país hay gente trabajadora, que quiere vivir con dignidad, ese reto lo tenemos por delante y estoy seguro de que lo podemos lograr con el esfuerzo de todos”, mencionó.

Torrijos reiteró que “la descentralización no puede tener como esencia otorgarles a los gobiernos locales dinero solamente para la política; sino que, si se les vas a dar dinero, es para transferirles de manera responsable y para que se maneje con transparencia, no para hacer política”.

Ante esta situación, el candidato presidencial del PP puntualizó que “la Contraloría General de la República no está ejerciendo su responsabilidad de fiscalizar, por lo que indicó que de llegar a la Presidencia revisará la ley para que cumpla su papel”.

Respecto a la alianza parcial territorial con los particos Cambio Democrático (CD) y el Panameñista, Martín Torrijos aseguró que “se trata simplemente de tener la oportunidad de que personas cuestionadas que han llegado a la Asamblea Nacional, municipios y corregimientos esta vez no puedan hacerlo [en los comicios del 5 de mayo de 2024]”.

Se trata, afirmó, de mejorar la oferta electoral a los panameños para que no tengan la obligación de escoger a personas muy cuestionadas dentro de la política.

“Aquí hay que tener una diferencia entre la práctica política cuando se debe y la teoría política. Esto es práctica política; no para beneficio personal; no para beneficio particular de nadie; sino tratar de lograr el último esfuerzo hasta el último día para mejorar la oferta electoral”, concluyó.